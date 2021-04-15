Юрист рассказал о штрафах для дачников

Ранее генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов предупредил
, что разводить огонь на дачных участках теперь можно только при соблюдении определенных условий. Он
указал, что если надо сжечь мусор или траву, то нужно использовать специальный мусоросжигатель. При его отсутствии можно обойтись ямой до одного метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров. При этом такая яма должна располагаться на отдалении минимум 50 метров от ближайшей постройки. Также не допускается разведение огня ближе чем в 100 метрах от любого, даже отдельно стоящего хвойного дерева и 30 метрах — от лиственного. Костер для запекания мяса и овощей можно разводить только в мангале. В этом случае также необходимо соблюдать расстояние в пять метров до ближайшей постройки.