Юрист рассказал о штрафах для дачников

Наиболее очевидный и «беспроигрышный» способ получить штраф на собственной даче — начать сжигать мусор или разводить костры для других целей на участке, не оборудованном для таких целей. Об этом агентству «Прайм» рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

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Наказание за это составит 2-3 тысячи рублей. При этом сотруднику МЧС не надо появляться на участке в сопровождении полиции, ему достаточно будет заметить нарушение через забор. При этом за глухой забор, препятствующий поступлению света на соседские участки, также положен отдельный штраф.

Также запрещена посадка деревьев слишком близко к ограде. Так, деревья выше 15 метров нельзя сажать ближе трех метров от забора, среднерослые, не более 10 метров — ближе двух метров, и кустарники — ближе одного метра от забора. В противном случае возможен штраф или предписание их вырубить.

Действующее законодательство запрещает также закапывание неразлагаемых отходов, превышение добычи воды без лицензии, а также разведение крупного рогатого скота без согласия с соседями.

Юрист также отметил, что закон о тишине действует не только в жилых домах, но и на природе. Так, нельзя шуметь с 22 до 6 утра по будням, а в выходные — с 23 до 9 часов.