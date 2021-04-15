Переход российского бизнеса на отечественный софт оценили в 1 трлн рублей

Затраты российских предприятий на переход на отечественное программное обеспечение (ПО) оценили в 1 трлн рублей. Сейчас таких денег у бизнеса нет, поэтому он попросил исключить из требования по обязательному импортозамещению софта хотя бы некритические объекты рынка, включая банки.

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В чём проблема?

Речь идёт об инициативе Минцифры по переводу объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на использование российского софта и оборудования. Предполагается, что новые правила заработают с 1 января 2023 года для софта и с 2024 года — для оборудования. Но предприниматели, компании и банки уже неоднократно указывали, что это слишком маленький срок для перехода на «другие рельсы».

К владельцам КИИ относятся банки, госорганы, топливно-энергетические предприятия, транспортные, телекоммуникационные и другие компании, повреждение сетей которых может привести к серьёзным последствиям для граждан и экономики. Им предписали подключиться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий кибератак.

По утверждению Минцифры, ведомство с самого начала «находилось в постоянном диалоге с коммерческими компаниями» по поводу подготовки новых норм. Однако Шохин в письме указал, что министерство предъявляет одинаковые требования к разным категориям значимости объектов КИИ. При этом под закон попадает часть инфраструктуры массового рынка, в которой замена иностранного софта и оборудования может привести к существенным дополнительным затратам.

В итоге это приведёт к росту цен, снижению конкуренции на рынке, ухудшению качества услуг и отставанию в развитии.

Кроме того, Шохин указал, что данные Минцифры о наличии на российском рынке аналогов иностранного оборудования и софта расходятся с реальностью.

По данным РСПП, сейчас только 49 из 3827 позиций российской радиоэлектронной продукции «теоретически» могут использоваться на производстве. Остальных либо недостаточно, либо они не позволяют обеспечить бесперебойную и эффективную работу промышленности.

Другое решение

В качестве альтернативы глава РСПП попросил правительство исключить из закона наименее важные объекты — например частные банки и операторы связи, поликлиники, предприятия по продаже билетов. Он подчеркнул, что они радикально отличаются уровнем значимости от атомных электростанций, военных заводов и других действительно критических объектов.