Переход российского бизнеса на отечественный софт оценили в 1 трлн рублей

Затраты российских предприятий на переход на отечественное программное обеспечение (ПО) оценили в 1 трлн рублей. Сейчас таких денег у бизнеса нет, поэтому он попросил исключить из требования по обязательному импортозамещению софта хотя бы некритические объекты рынка, включая банки.
В чём проблема?
Речь идёт об инициативе Минцифры по переводу объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на использование российского софта и оборудования. Предполагается, что новые правила заработают с 1 января 2023 года для софта и с 2024 года — для оборудования. Но предприниматели, компании и банки уже неоднократно указывали, что это слишком маленький срок для перехода на «другие рельсы».
К владельцам КИИ относятся банки, госорганы, топливно-энергетические предприятия, транспортные, телекоммуникационные и другие компании, повреждение сетей которых может привести к серьёзным последствиям для граждан и экономики. Им предписали подключиться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий кибератак.
По утверждению Минцифры, ведомство с самого начала «находилось в постоянном диалоге с коммерческими компаниями» по поводу подготовки новых норм. Однако Шохин в письме указал, что министерство предъявляет одинаковые требования к разным категориям значимости объектов КИИ. При этом под закон попадает часть инфраструктуры массового рынка, в которой замена иностранного софта и оборудования может привести к существенным дополнительным затратам.
В итоге это приведёт к росту цен, снижению конкуренции на рынке, ухудшению качества услуг и отставанию в развитии.
Кроме того, Шохин указал, что данные Минцифры о наличии на российском рынке аналогов иностранного оборудования и софта расходятся с реальностью.
По данным РСПП, сейчас только 49 из 3827 позиций российской радиоэлектронной продукции «теоретически» могут использоваться на производстве. Остальных либо недостаточно, либо они не позволяют обеспечить бесперебойную и эффективную работу промышленности.
Другое решение
В качестве альтернативы глава РСПП попросил правительство исключить из закона наименее важные объекты — например частные банки и операторы связи, поликлиники, предприятия по продаже билетов. Он подчеркнул, что они радикально отличаются уровнем значимости от атомных электростанций, военных заводов и других действительно критических объектов.
Ранее в марте о рисках ухудшения финансовых показателей в случае перехода на российский софт предупредил Мишустина глава «Газпрома» Алексей Миллер
. Затраты компании на эти цели он оценил в 180 млрд рублей. Перевести же на отечественные ПО и оборудование все российские банки будет стоить не меньше чем 700 млрд рублей, утверждала Ассоциация банков «Россия». Так что оценка Шохина в 1 трлн рублей может оказаться даже заниженной. Вместе с тем в Минцифры отметили, что у компаний останется возможность использования иностранного оборудования, если им удастся обосновать все риски для бесперебойной и эффективной работы объектов КИИ. В настоящем виде проект указа подразумевает лишь преимущественное использование российского ПО при наличии выбора и альтернативы.