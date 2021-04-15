Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Переход российского бизнеса на отечественный софт оценили в 1 трлн рублей

Секрет Фирмыиещё 1
2 часа назад
Затраты российских предприятий на переход на отечественное программное обеспечение (ПО) оценили в 1 трлн рублей. Сейчас таких денег у бизнеса нет, поэтому он попросил исключить из требования по обязательному импортозамещению софта хотя бы некритические объекты рынка, включая банки.
Переход российского бизнеса на отечественный софт оценили в 1 трлн рублей
Фото: PixabayPixabay
Такие оценки привёл в своём письме премьер-министру Михаилу Мишустину президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он предложил проработать поправки вместе с бизнесом и выработать механизм постепенного перехода на российское ПО, чтобы избежать кризиса из-за поспешного введения новых норм.

В чём проблема?

Речь идёт об инициативе Минцифры по переводу объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на использование российского софта и оборудования. Предполагается, что новые правила заработают с 1 января 2023 года для софта и с 2024 года — для оборудования. Но предприниматели, компании и банки уже неоднократно указывали, что это слишком маленький срок для перехода на «другие рельсы».
К владельцам КИИ относятся банки, госорганы, топливно-энергетические предприятия, транспортные, телекоммуникационные и другие компании, повреждение сетей которых может привести к серьёзным последствиям для граждан и экономики. Им предписали подключиться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий кибератак.
По утверждению Минцифры, ведомство с самого начала «находилось в постоянном диалоге с коммерческими компаниями» по поводу подготовки новых норм. Однако Шохин в письме указал, что министерство предъявляет одинаковые требования к разным категориям значимости объектов КИИ. При этом под закон попадает часть инфраструктуры массового рынка, в которой замена иностранного софта и оборудования может привести к существенным дополнительным затратам.
В итоге это приведёт к росту цен, снижению конкуренции на рынке, ухудшению качества услуг и отставанию в развитии.
Кроме того, Шохин указал, что данные Минцифры о наличии на российском рынке аналогов иностранного оборудования и софта расходятся с реальностью.
По данным РСПП, сейчас только 49 из 3827 позиций российской радиоэлектронной продукции «теоретически» могут использоваться на производстве. Остальных либо недостаточно, либо они не позволяют обеспечить бесперебойную и эффективную работу промышленности.

Другое решение

В качестве альтернативы глава РСПП попросил правительство исключить из закона наименее важные объекты — например частные банки и операторы связи, поликлиники, предприятия по продаже билетов. Он подчеркнул, что они радикально отличаются уровнем значимости от атомных электростанций, военных заводов и других действительно критических объектов.
Ранее в марте о рисках ухудшения финансовых показателей в случае перехода на российский софт предупредил Мишустина глава «Газпрома» Алексей Миллер. Затраты компании на эти цели он оценил в 180 млрд рублей. Перевести же на отечественные ПО и оборудование все российские банки будет стоить не меньше чем 700 млрд рублей, утверждала Ассоциация банков «Россия». Так что оценка Шохина в 1 трлн рублей может оказаться даже заниженной. Вместе с тем в Минцифры отметили, что у компаний останется возможность использования иностранного оборудования, если им удастся обосновать все риски для бесперебойной и эффективной работы объектов КИИ. В настоящем виде проект указа подразумевает лишь преимущественное использование российского ПО при наличии выбора и альтернативы.
Личный счет,Михаил Мишустин,Александр Шохин,Алексей Миллер,Российский союз промышленников и предпринимателей,Газпром,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители