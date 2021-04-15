Российских вкладчиков предупредили о скрытом обмане

Центробанк предупредил россиян о мисселинге при открытии вкладов - навязывании не того продукта, за которым обратился вкладчик. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ЦБ отметили, что избежать мисселинга можно, задав четыре вопроса перед заключением договора.

«Попросите четко указать, где в договоре написано именно это: гарантирована ли доходность (определенная ставка на весь срок договора)? ... Застрахованы ли деньги Агентством по страхованию вкладов в сумме 1 миллион 400 тысяч рублей?» - так звучат первые два вопроса.

Затем следует уточнить, какие потери грозят при досрочном расторжении договора и с кем именно заключается договор - банком, страховой компанией, брокером или доверительным управляющим.

В ЦБ предупредили, что мисселинг нередко происходит в банковских офисах, куда клиенты приходят для продления вклада.

«Люди идут в банк с определенным запасом доверия, поэтому советы менеджера воспринимают не так критично, как следовало бы», - объяснили в регуляторе.

По данным ЦБ, вместо вклада россиянам иногда предлагают инвестиционные страховые продукты, облигации, векселя самого банка, другие ценные бумаги или комбинированный вариант - часть денег на вклад, часть на инвестиции.

«Возьмите договор домой и как следует изучите – закон дает вам такое право. Помните, это ваши деньги и только вам решать, как ими распорядиться», - заключили в Центробанке.

Как писал «Рамблер», перед Новым годом у мошенников появилась новая схема обмана клиентов банков: они перестали запугивать их кражей денег и начали предлагать вклады с повышенной доходностью

Заинтересовавшемуся клиенту мошенник отправляет ссылку, по которой якобы можно открыть такой вклад.