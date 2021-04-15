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Россиян предостерегли от мошенничества в Крыму

Вероника Полынина
2 часа назад
Российские туристы в Крыму столкнутся с завышенными ценами и мошенничеством, пишет «Московский комсомолец».
Россиян предостерегли от мошенничества в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным портала «Суточно.ру», за год стоимость аренды жилья в Крыму выросла в среднем на 14%. Квартиры в Алупке подорожали на 26%, жилье в Алуште выросло в цене на 25%, в Евпатории - на 19%.
Средние цены на аренду жилья в Ялте составляют около 3,5 тысячи рублей в сутки, в Евпатории - 2,7 тысячи рублей.
Местный житель, сдающий квартиру в Евпатории посуточно, заявил журналистам издания, что предложений на июнь почти не осталось, а в мае забронировать жилье будет почти невозможно.
«В мае вы сможете забронировать очень хорошую квартиру задешево, но по факту не сможете там остановиться. Скорее всего, вы нарветесь на посредников, выдающих себя за хозяев, которые работают приблизительно по такой схеме: вы приедете, а квартира «якобы» сгорела», - сообщил собеседник.
По его словам, эту схему мошенники используют из года в год: катают туриста по городу до изнеможения, пока он не будет готов согласиться на любое, даже самое захудалое предложение.
Он также заявил, что другой вариант мошенничества – повторная сдача уже забронированной квартиры за большую сумму. В этом случае отдыхающему вернут предоплату, но он останется без жилья.
Как сообщал «Рамблер», ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков заявил, что закрытие Турции обернется «счастьем и удачей» для Крыма.
Личный счет,Сергей Цеков,Совет Федерации,Московский комсомолец,
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