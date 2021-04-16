Более 80% самозанятых столкнулись с отказом в ипотеке

Более 80% самозанятых получают от банков отказ в ипотеке, при этом ежемесячный доход примерно 60% из них превышает 100 тысяч рублей.

Аналитики выяснили, что свыше 95% оформленных через сервис заявок самозанятых россиян получают одобрение и выходят на сделку в течение нескольких дней, но, когда граждане обращаются в банк напрямую, большая часть сталкивается с отказом.