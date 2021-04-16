Более 80% самозанятых столкнулись с отказом в ипотеке

Более 80% самозанятых получают от банков отказ в ипотеке, при этом ежемесячный доход примерно 60% из них превышает 100 тысяч рублей.
Сегодня индивидуальные предприниматели с управленческой отчетностью и более низким уровнем дохода имеют больше шансов получить ипотечный кредит, отмечает гендиректор онлайн-супермаркета ипотеки Ирина Григорьева.
«Очевидно, недоверие к самозанятым гражданам объясняется субъективным восприятием банковских организаций из-за отсутствия опыта работы с такими заемщиками», - пояснила она.
Аналитики выяснили, что свыше 95% оформленных через сервис заявок самозанятых россиян получают одобрение и выходят на сделку в течение нескольких дней, но, когда граждане обращаются в банк напрямую, большая часть сталкивается с отказом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что самозанятые сталкиваются с проблемами в судах.