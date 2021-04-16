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Более 80% самозанятых столкнулись с отказом в ипотеке

Лера Букина
44 минуты назад
Большинство самозанятых россиян сталкиваются с отказом в выдаче ипотеки. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на исследование онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka.
Более 80% самозанятых столкнулись с отказом в ипотеке
Фото: ТАССТАСС
Более 80% самозанятых получают от банков отказ в ипотеке, при этом ежемесячный доход примерно 60% из них превышает 100 тысяч рублей.
Сегодня индивидуальные предприниматели с управленческой отчетностью и более низким уровнем дохода имеют больше шансов получить ипотечный кредит, отмечает гендиректор онлайн-супермаркета ипотеки Ирина Григорьева.
«Очевидно, недоверие к самозанятым гражданам объясняется субъективным восприятием банковских организаций из-за отсутствия опыта работы с такими заемщиками», - пояснила она.
Аналитики выяснили, что свыше 95% оформленных через сервис заявок самозанятых россиян получают одобрение и выходят на сделку в течение нескольких дней, но, когда граждане обращаются в банк напрямую, большая часть сталкивается с отказом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что самозанятые сталкиваются с проблемами в судах.
Личный счет,Недвижимость,Ирина Григорьева,РИА Новости,
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