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В Госдуме предложили упростить систему назначения пенсий

Лера Букина
21 минуту назад
Назначение пенсий необходимо автоматизировать для того, чтобы уменьшить объем бумажной волокиты, заявил депутат Госдумы и член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник. Об этом пишет «Ура.ру».
В Госдуме предложили упростить систему назначения пенсий
Фото: ТАССТАСС
Депутат отметил, что это может стать шагом к выполнению поручения президента России Владимира Путина избавиться от бессмысленных процедур в социальной сфере.
«Если ему положено, ему автоматически все это должно предоставляться. Например, те же пенсии. Надо идти в этот пенсионный отдел, просить, чтоб тебе просчитали. Все должно автоматически считаться. Главное, чтобы получение всех услуг было удобным», — приводит издание слова Мельника.
Как минимум два министерства будут работать над поручением президента – труда и экономического развития, считает зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. Ведомствам предстоит проанализировать бюрократические процедуры и отказаться от многих из них.
«Я надеюсь, что Минтруд, совместно с Минэком, проанализирует те бюрократические процедуры, которые сегодня есть при обращении за оказанием мер поддержки. И возможно, с учетом внедрения цифровых технологий, многие вещи будут убраны и не нужно будет предоставлять различные справки, которые и так уже есть в различных информационных базах», — заключил Терентьев.
Ранее «Рамблер» сообщал, что средний размер пенсий в России в IV квартале прошлого года составил 16 790 рублей.
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