В Госдуме предложили упростить систему назначения пенсий

«Если ему положено, ему автоматически все это должно предоставляться. Например, те же пенсии. Надо идти в этот пенсионный отдел, просить, чтоб тебе просчитали. Все должно автоматически считаться. Главное, чтобы получение всех услуг было удобным», — приводит издание слова Мельника.
«Я надеюсь, что Минтруд, совместно с Минэком, проанализирует те бюрократические процедуры, которые сегодня есть при обращении за оказанием мер поддержки. И возможно, с учетом внедрения цифровых технологий, многие вещи будут убраны и не нужно будет предоставлять различные справки, которые и так уже есть в различных информационных базах», — заключил Терентьев.