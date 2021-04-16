Кэшбек: как сэкономить на отдыхе

Горин напомнил, что госпрограмма позволит вернуть 20 процентов от стоимости поездки.
«Из наших направлений это, естественно, Краснодарский край, Крым, Русская Балтика, Калининград, речные круизы, есть даже железнодорожные круизы, популярна Карелия. К счастью, возвращаются экскурсионные путешествия по городам», - рассказал он.
News.ru отмечает, что майские путевки на российские курорты в среднем стали дороже на 20–25 процентов (некоторые туры в Сочи - на 112 процентов). Однако Горин подчеркнул, что подорожали в основном пятизвездочные отели, которых в стране не хватает, а в отелях с двумя и тремя звездами такого скачка цен нет.
В Ростуризме
отметили, что на краснодарском побережье 45 пятизвездочных гостиниц, в Крыму - 15, тогда как в Анталье - более 500.
Как писал «Рамблер», Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю.
Аналогичный запрет наложили на полеты в Танзанию, также до 1 июня. В Роспотребнадзоре
заявили, что из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.
Ростуризм посоветовал россиянам, купившим туры в Турцию и Танзанию с вылетом до июня, перенести поездки на более поздние даты или выбрать другие направления.