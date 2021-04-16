Кэшбек: как сэкономить на отдыхе

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Горин напомнил, что госпрограмма позволит вернуть 20 процентов от стоимости поездки.

«Из наших направлений это, естественно, Краснодарский край, Крым, Русская Балтика, Калининград, речные круизы, есть даже железнодорожные круизы, популярна Карелия. К счастью, возвращаются экскурсионные путешествия по городам», - рассказал он.

News.ru отмечает, что майские путевки на российские курорты в среднем стали дороже на 20–25 процентов (некоторые туры в Сочи - на 112 процентов). Однако Горин подчеркнул, что подорожали в основном пятизвездочные отели, которых в стране не хватает, а в отелях с двумя и тремя звездами такого скачка цен нет.

Ростуризме отметили, что на краснодарском побережье 45 пятизвездочных гостиниц, в Крыму - 15, тогда как в Анталье - более 500.

Как писал «Рамблер», Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю.

Аналогичный запрет наложили на полеты в Танзанию, также до 1 июня. В Роспотребнадзоре заявили, что из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.