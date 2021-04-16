Обвал рубля: Россиян предупредили о финансовых потрясениях

Главный стратег «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян заявил, что Россия может столкнуться с новым обвалом рубля из-за роста нефтедобычи и денежно-кредитной политикой США, ЕС и Китая. Об этом сообщает «Прайм».

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Мкртчян объяснил, что рост инфляции в США и Евросоюзе грозит повышением процентных ставок. Это приведет к бегству капитала из развивающихся стран в развитые. Сейчас около 20 процентов российских облигаций федерального займа держат иностранные инвесторы.

«Тем самым валютный курс в России может быть под большим давлением», - подчеркнул он.

Кроме того, страны ОПЕК и американские нефтяники планируют нарастить нефтедобычу летом. Из-за этого нефтяные цены могут откатиться к уровню в 50 с небольшим долларов за бочку.

«Сокращение валютной выручки от экспорта нефти и газа также скажется на валютном балансе и потребует использования средств ФНБ», - отметил эксперт.

Негативным фактором для рубля остаются и международные конфликты - в Донбассе, Нагорном Карабахе и других точках.

Как писал «Рамблер», финансовый аналитик Степан Демура заявил в интервью «Фонтанке», что в будущем курс доллара может достичь 250 рублей.

Когда доллар стоил около 30 рублей, Демура предсказал рост американской валюты в два раза и оказался прав. Аналитик уверен, что доллар продолжит расти.