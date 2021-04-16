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Обвал рубля: Россиян предупредили о финансовых потрясениях

Мария Иванова
21 час назад
Главный стратег «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян заявил, что Россия может столкнуться с новым обвалом рубля из-за роста нефтедобычи и денежно-кредитной политикой США, ЕС и Китая. Об этом сообщает «Прайм».
Обвал рубля: Россиян предупредили о финансовых потрясениях
Фото: ТАССТАСС
Мкртчян объяснил, что рост инфляции в США и Евросоюзе грозит повышением процентных ставок. Это приведет к бегству капитала из развивающихся стран в развитые. Сейчас около 20 процентов российских облигаций федерального займа держат иностранные инвесторы.
«Тем самым валютный курс в России может быть под большим давлением», - подчеркнул он.
Кроме того, страны ОПЕК и американские нефтяники планируют нарастить нефтедобычу летом. Из-за этого нефтяные цены могут откатиться к уровню в 50 с небольшим долларов за бочку.
«Сокращение валютной выручки от экспорта нефти и газа также скажется на валютном балансе и потребует использования средств ФНБ», - отметил эксперт.
Негативным фактором для рубля остаются и международные конфликты - в Донбассе, Нагорном Карабахе и других точках.
Как писал «Рамблер», финансовый аналитик Степан Демура заявил в интервью «Фонтанке», что в будущем курс доллара может достичь 250 рублей.
Когда доллар стоил около 30 рублей, Демура предсказал рост американской валюты в два раза и оказался прав. Аналитик уверен, что доллар продолжит расти.
«Первая [цель - прим.ред.] - 97 рублей за доллар. Дальше 125. Потом 250. И мы там будем. Весь вопрос - когда», - сказал аналитик.
Личный счет,Степан Демура,ОПЕК,ЕС,Фонтанка.Ру,
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