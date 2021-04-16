Россияне начали экономить на лекарствах

Аптечные сети в январе-марте 2021 года сократили продажи на 11,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года, пишет « Коммерсант ».

В январе—марте 2021 года аптечные сети в целом по стране реализовали лекарств и сопутствующих товаров на 331,6 млрд рублей, следует из данных DSM Group.

Небольшой прирост выручки был зафиксирован лишь в январе (+3,5% к январю 2020 года), а самым провальным месяцем оказался март. Выручка фармрозницы сократилась на 26,1%, до 118 млрд рублей.

Годом ранее в январе-марте фармсети увеличили продажи на 18%, а в марте, когда люди бросились скупать лекарства, опасаясь дефицита и локдауна, аптеки показали рост на 81,3%, продав лекарств и сопутствующих товаров на 159,8 млрд рублей.

В DSM Group отмечают, что с начала 2021 года выручка сетей упала из-за отсутствия всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также из-за того, что в 2020 году граждане запаслись лекарствами, которые используют до сих пор. Ситуацию усугубил рост цен на лекарства из-за девальвации рубля. Даже небольшой рост цен на препараты оказывается чувствительным для потребителя.