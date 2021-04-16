Россиянам посоветовали запастись наличными

Россиянам стоит запастись наличными из-за угрозы отключения от Visa и Mastercard. Об этом заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян

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По мнению Тосуняна, вероятность отключения России от международных платежных систем крайне мала. Если отключение все же произойдет, Россия к этому уже подготовилась, заявил эксперт.

«У нас есть национальная платежная система «Мир», система быстрых платежей. Если это произойдёт, пользователи, которые внутри страны, просто заберут свои средства, те, кто окажутся за рубежом, ощутят дискомфорт», - приводит НСН слова Тосуняна.

Президент Ассоциации российских банков посоветовал гражданам запастись наличными «в качестве подстраховки». При этом он уверен, что отключение от международных платежных систем, если оно состоится, не случится в один момент, так что люди успеют к нему подготовиться.

«В любом случае, деньги пользователи не потеряют. Не надо пугать людей», - призвал Тосунян.

Как писал «Рамблер», ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия работает над отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Visa и MasterCard могут уйти из России из-за санкций.