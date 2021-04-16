Банкротство порекомендовали не оформлять дистанционно

Процедура банкротства через портал государственных услуг расширяет возможности граждан, но имеет свою специфику. Об этом заявил адвокат Владимир Соболев в эфире радио «Комсомольская правда»

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По словам адвоката, большинство людей, которые воспользуются услугой удаленно оформить банкротство, не будут до конца понимать весь смысл процедуры.

Соболев считает, что оформление банкротства через портал госуслуг будет нарушать права не только банков, но и физических лиц.

«Люди тоже достаточно часто дают друг другу в долг. Кредитор имеет право запросить у госорганов информацию о наличии имущества у должника», - объяснил адвокат, добавив, что все больше людей обращаются с просьбой признать их банкротами.

Кроме того, Соболев отметил, что люди не понимают последствий банкротства. К примеру, банкротство не означает списание долга, а совершенные должником ранее сделки могут быть отменены.