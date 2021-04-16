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Рост цен на курортах России объяснили нехваткой инфраструктуры

Вероника Полынина
27 минут назад
В Ростуризме объяснили рост цен на российских курортах нехваткой качественной современной туристической инфраструктуры.
Рост цен на курортах России объяснили нехваткой инфраструктуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В Федеральном агентстве по туризму отметили, что спрос на отдых внутри страны на весну-лето 2021 года превышает прошлогодние показатели на 15–20%. По курортным направлениям спрос вырос на треть.
По оценкам агентства, повышение спроса в основном приводит к росту цен в премиальном сегменте южного направления в пик сезона – июле и августе.
При этом не пляжные направления демонстрируют цены ниже уровня 2019 года, отмечают в Ростуризме.
«Мы находимся на постоянной связи с Росстатом и Минэкономразвития по вопросу мониторинга цен на туристические услуги, а также сами проводим выборочный мониторинг цен», – цитирует РЕН ТВ сообщение агентства.
Как сообщал «Рамблер», ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков заявил, что закрытие Турции обернется «счастьем и удачей» для Крыма.
Личный счет,Сергей Цеков,Ростуризм,Минэкономразвития,Совет Федерации,Росстат,РЕН ТВ,
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