Рост цен на курортах России объяснили нехваткой инфраструктуры

Ростуризме объяснили рост цен на российских курортах нехваткой качественной современной туристической инфраструктуры.

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В Федеральном агентстве по туризму отметили, что спрос на отдых внутри страны на весну-лето 2021 года превышает прошлогодние показатели на 15–20%. По курортным направлениям спрос вырос на треть.

По оценкам агентства, повышение спроса в основном приводит к росту цен в премиальном сегменте южного направления в пик сезона – июле и августе.

При этом не пляжные направления демонстрируют цены ниже уровня 2019 года, отмечают в Ростуризме.