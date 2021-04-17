Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Прожиточный минимум в IV квартале 2020 года составил 11 329 рублей

Парламентская газета
1 час назад
Министерство труда и соцзащиты установило величину прожиточного минимума на душу населения за четвертый квартал 2020 года на уровне 11 329 рублей. Такой приказ вступил в силу 17 апреля.
Минтруд установил величину прожиточного минимума
Фото: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ
Также в документе установлен прожиточный минимум для трудоспособного населения. В IV квартале 2020 года он составил 12 273 рубля. Для пенсионеров эта величина равна 9 348 рублей, для детей — 11 140 рублей.
Прожиточный минимум используют для оценки нуждаемости граждан при предоставлении разных мер господдержки, в том числе детских пособий и выплат на детей от трех до семи лет. С 1 января 2021 года МРОТ и прожиточный минимум рассчитываются по-новому — исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода граждан.
Личный счет,Минтруд,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители