Минтруд установил величину прожиточного минимума

Также в документе установлен прожиточный минимум для трудоспособного населения. В IV квартале 2020 года он составил 12 273 рубля. Для пенсионеров эта величина равна 9 348 рублей, для детей — 11 140 рублей.

Прожиточный минимум используют для оценки нуждаемости граждан при предоставлении разных мер господдержки, в том числе детских пособий и выплат на детей от трех до семи лет. С 1 января 2021 года МРОТ и прожиточный минимум рассчитываются по-новому — исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода граждан.