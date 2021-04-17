Несите ваши денежки: эксперт оценил привлекательность депозитов

Эксперты рассказали, надо ли возвращаться к банковским вкладам, которые стали выгоднее – по сообщению ЦБ , максимальная ставка на 1 апреля 2021 года достигла 4,63%.

Аналитик ИК «Финнам» Сергей Переход считает, что пока «ответ не очевиден». Его цитирует «РГ».

«Последние годы цены на акции российских компаний достаточно уверенно росли, а если добавить дивидендные выплаты 7-10%, то общий доход был очень солидным, что несравнимо с максимальной ставкой по банковским вкладам (4,63%)», - сказал специалист.

Однако доходность на фондовом рынке в ближайшие годы может снизиться. Это произойдет из-за повышения налога на добычу полезных ископаемых и убытков компаний из-за пандемии.

По мнению Перехода, в такой ситуации инвесторы не вернутся к вкладам, а перейдут на облигации. Этот рынок за пять лет удвоился и сейчас можно подобрать бумаги под любые цели.

Непопулярность вкладов связана и с тем, что многие клиенты хотят исключить банк-посредник, который зарабатывает на процентной марже.

«Мы открываем вклад под ставку 5%, но если захотим взять кредит, то она уже будет 12-15%. Покупая "долг" на бирже, сберегатель получает ставку выше, а для продавца-заемщика она ниже ставки кредита», — отметил эксперт.

По его словам, главная проблема вкладов в том, что они «не очень гибки к инфляции». Кроме того, если вклад составляет более миллиона рублей, то доход (определяется по ключевой ставке Банка России) от превышающего объема, облагается 13% налогом.

«Более выгодно оставаться на фондовом рынке и использовать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), который позволит получить налоговые льготы», — подытожил Переход.