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Не дай себя обмануть: как не стать жертвой мисселинга в банке

Майк Габриелян
25 минут назад
Эксперты предложили способы, помогающие избежать банковского мисселинга (навязывания невыгодных клиенту финансовых условий и услуг). Об этом сообщает РИА Новости.
Названы способы избежать мисселинга в банке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин посоветовал внимательно ознакомиться с тарифами, обращая пристальное внимание на ссылки, приложения и особые условия. Надо также читать отзывы в Сети об услуге, сравнивать предложения конкурентов и выбирать наиболее подходящие.
Эксперты отмечают, что банки часто рекомендуют сложные продукты с якобы повышенной ставкой по депозитам. На самом деле проценты зависят от динамики фондового и валютного рынков. В итоге клиент становится инвестором, не подозревая об этом, и может потерять все средства в любой момент. Возвращать деньги придётся через суд.
Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов отмечает, что при мисселинге, расписывая «плюсы», чаще всего молчат о «минусах».
Обманутым клиентам советуют жаловаться напрямую в банк, предоставивший услугу, в ЦБ РФ и Роспотребнадзор. Также стоит написать негативный отзыв в Сети. Эксперты говорят, что если организация беспокоится о своей репутации, то она выйдет на связь.
В ЦБ выяснили, что мисселинг чаще всего встречается в банковских офисах, куда граждане приходят для открытия или продления вклада, а их при этом уговаривают оформить другой договор.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам посоветовали не посещать банки из-за мисселинга.
Личный счет,Александр Проклов,Роспотребнадзор,Центральный банк России,
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