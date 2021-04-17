Названы способы избежать мисселинга в банке

Эксперты предложили способы, помогающие избежать банковского мисселинга (навязывания невыгодных клиенту финансовых условий и услуг). Об этом сообщает РИА Новости.

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Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин посоветовал внимательно ознакомиться с тарифами, обращая пристальное внимание на ссылки, приложения и особые условия. Надо также читать отзывы в Сети об услуге, сравнивать предложения конкурентов и выбирать наиболее подходящие.

Эксперты отмечают, что банки часто рекомендуют сложные продукты с якобы повышенной ставкой по депозитам. На самом деле проценты зависят от динамики фондового и валютного рынков. В итоге клиент становится инвестором, не подозревая об этом, и может потерять все средства в любой момент. Возвращать деньги придётся через суд.

Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов отмечает, что при мисселинге, расписывая «плюсы», чаще всего молчат о «минусах».

Обманутым клиентам советуют жаловаться напрямую в банк, предоставивший услугу, в ЦБ РФ Роспотребнадзор . Также стоит написать негативный отзыв в Сети. Эксперты говорят, что если организация беспокоится о своей репутации, то она выйдет на связь.

В ЦБ выяснили, что мисселинг чаще всего встречается в банковских офисах, куда граждане приходят для открытия или продления вклада, а их при этом уговаривают оформить другой договор.