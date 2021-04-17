Россияне резко сократили траты на бензин

В первопрестольной средний чек на АЗС составил 1496 рублей. В северной столице автолюбители оставляют примерно ту же сумму — 1505 рублей. Расходы водителей в Казани оценены в 1193 рубля. Новосибирцы тратят 1352 рубля, челябинцы — 1086 рублей.

Одновременно с уменьшением трат на АЗС, на 11% возросли расходы россиян на такси. Средний чек поездки в России составляет 275 рублей. На 23% упал общий объём операций по оплате общественного транспорта. Эксперты считают, что на статистику повлиял дистанционный формат работы из-за пандемии.