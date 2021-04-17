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Россияне резко сократили траты на бензин

Майк Габриелян
1 час назад
Россияне стали меньше тратиться на автозаправках. В первом квартале 2021 общие расходы снизились на 21% по сравнению с 2020 годом. Об этом свидетельствует анализ покупательских данных, проведенный одним из российских банков, передаёт ТАСС.
Россияне резко сократили траты на бензин
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В первопрестольной средний чек на АЗС составил 1496 рублей. В северной столице автолюбители оставляют примерно ту же сумму — 1505 рублей. Расходы водителей в Казани оценены в 1193 рубля. Новосибирцы тратят 1352 рубля, челябинцы — 1086 рублей.
Одновременно с уменьшением трат на АЗС, на 11% возросли расходы россиян на такси. Средний чек поездки в России составляет 275 рублей. На 23% упал общий объём операций по оплате общественного транспорта. Эксперты считают, что на статистику повлиял дистанционный формат работы из-за пандемии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты рассказали о 4 бессмысленных запретах на АЗС.
Личный счет,ИТАР-ТАСС,
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