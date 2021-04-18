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Россияне назвали комфортную финансовую подушку безопасности

Майк Габриелян
23 минуты назад
Стало известно, какой запас денег нужен жителям России, чтобы не бояться будущего. В среднем, это 1,3 млн на семью. Такие цифры назвали специалисты «СберСтрахования» и «СберНФП», опросившие жителей сорока российских регионов. Об исследовании пишут «Известия».
Россияне назвали комфортную финансовую подушку безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Большинство респондентов сообщило, что комфортной считает финансовую подушку безопасности в 1,3 млн рублей. При этом жителям Москвы данной суммы недостаточно. Им необходимы сбережения минимум в 1,8 млн рублей. Во Владивостоке необходимо 1,75 млн, в Петербурге – 1, 67 млн.
Чаще всего деньги «на черный день» откладывают жители Томска, Кирова, Красноярска, Хабаровска и Саратова.
Женщины экономнее мужчин и чаще копят деньги. Наиболее склонны к накоплениям люди с высшим образованием (41%) и старшей возрастной группы (43%). Только 28% молодежи призналось в наличии финансов на черный день.
Около 40% россиян располагают накоплениями – постоянными или временными.
Ранее «Рамблер» сообщал, что юрист предупредил россиян об опасности оставления чеков на кассе.
Личный счет,газета "Известия",
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