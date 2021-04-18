Россияне назвали комфортную финансовую подушку безопасности

Стало известно, какой запас денег нужен жителям России, чтобы не бояться будущего. В среднем, это 1,3 млн на семью. Такие цифры назвали специалисты «СберСтрахования» и «СберНФП», опросившие жителей сорока российских регионов. Об исследовании пишут «Известия»

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Большинство респондентов сообщило, что комфортной считает финансовую подушку безопасности в 1,3 млн рублей. При этом жителям Москвы данной суммы недостаточно. Им необходимы сбережения минимум в 1,8 млн рублей. Во Владивостоке необходимо 1,75 млн, в Петербурге – 1, 67 млн.

Чаще всего деньги «на черный день» откладывают жители Томска, Кирова, Красноярска, Хабаровска и Саратова.

Женщины экономнее мужчин и чаще копят деньги. Наиболее склонны к накоплениям люди с высшим образованием (41%) и старшей возрастной группы (43%). Только 28% молодежи призналось в наличии финансов на черный день.

Около 40% россиян располагают накоплениями – постоянными или временными.