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Около трети россиян не думают, что им могут повысить зарплату

Вечерняя Москваиещё 1
44 минуты назад
Более 31 процента сотрудников российских компаний и предприятий уверены, что с просьбой о повышении зарплаты к начальству подходить бесполезно. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди 1838 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса.
Около трети россиян не рассчитывают на повышение зарплаты
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва
Еще чуть более 24 процентов человек не подходят к своему руководству с подобной просьбой, так как им итак стабильно увеличивают. Боятся испортить отношения с начальством, если зададут вопрос и зарплате, 16,1 процента опрошенных человек. Раз в год просят повышения оплаты труда 14 процентов работников, а еще немногим более восьми процентов респондентов делают это раз в шесть месяцев. При этом почти 43 процента участников опроса указали, что им задерживали заработную плату. Из этого числа у 22 процентов подобное случалось единожды, у 16,8 процента – не раз, а у 4,1 процента – постоянно, сообщают «Вести Подмосковья».
Помимо этого, россияне рассказали о том, по какой системы они бы хотели получать зарплату. Так почти 43 процента утверждают, что их устраивают оклад и ежемесячные премии. Более 27 процентов человек мечтают об окладе и квартальных премиях по результатам своей работы, а еще 22,2 процента – оплату за отработанные часы. Еще 7,6 процента предпочитают работать без оклада, имея высокие проценты от сделок. Вместе с тем, средний оклад и ежемесячную премию готовы получать 38,4 процента участников опроса. Высокий оклад без премии ожидают 33 процента, а 28,6 процента мечтают о среднем окладе с большими ежеквартальными премиями.
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