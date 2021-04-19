Около трети россиян не рассчитывают на повышение зарплаты

Более 31 процента сотрудников российских компаний и предприятий уверены, что с просьбой о повышении зарплаты к начальству подходить бесполезно. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди 1838 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса.

Помимо этого, россияне рассказали о том, по какой системы они бы хотели получать зарплату. Так почти 43 процента утверждают, что их устраивают оклад и ежемесячные премии. Более 27 процентов человек мечтают об окладе и квартальных премиях по результатам своей работы, а еще 22,2 процента – оплату за отработанные часы. Еще 7,6 процента предпочитают работать без оклада, имея высокие проценты от сделок. Вместе с тем, средний оклад и ежемесячную премию готовы получать 38,4 процента участников опроса. Высокий оклад без премии ожидают 33 процента, а 28,6 процента мечтают о среднем окладе с большими ежеквартальными премиями.