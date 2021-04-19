В чужом кармане: сколько зарабатывает дворник

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

У 50-летнего Михаила Л. строительное образование, по профессии он проработал несколько лет, потом серьезно заболел и после выздоровления старался найти работу без чрезмерных нагрузок.

«Дворником я работаю последние полтора года, до этого работал на складе, с компьютером и документами. Голова от компьютера болит, зрение садится, остеохондроз, да и просто надоело. Я завидовал дворникам: встают рано, слушают пение птиц, метут потихонечку, поливают травку, ну есть еще урны и собачьи дела, но ничего страшного. Потом мне подвернулось объявление от управляющей компании и быстро со склада ушел», - рассказывает Михаил.

Работать Михаил начал осенью - ему дали один большой дом и большую прилегающую территорию.

«Романтики хватало, был почти сам себе хозяин, но и без самодурства начальства не обошлось. Я возил на тележке листву от деревьев в яму, которую раз в неделю вывозят. На предложение, что неплохо бы яму укрыть и листву грузить в мешки, мне сказали: «А зачем?». В итоге листва разлетается и ты ее убираешь каждый день. И похожих ситуаций было много. Тогда я осознал, что эта работа не ценится начальством. Если не считать зимы, дворников вообще никто не замечает (это и плюс, и минус)», - отмечает Михаил.

Семь месяцев назад он уволился из управляющей компании и устроился в московский спортивно-досуговый центр. В его обязанности входят уборка спортивных площадок от мусора, листвы или снега, покос травы триммером, сортировка мусора из урн. Михаил работает шесть дней в неделю и получает 38 000 рублей (зарплата, указанная в объявлении, и реальный доход совпали).

«Мое утро начинается в полшестого утра, а в шесть я уже начинаю работать, так как живу в десяти минутах от центра. Зубы почистил, чаю попил с бутербродом и пошел. Это очевидный плюс. Во все времена года, кроме зимы, я управляюсь за утро и весь день у меня свободен, но зимой, конечно, дело затягивается. На свое финансовое положение не жалуюсь, к тому же физическая активность есть, всегда в движении», - говорит он.

Михаил живет вместе с мамой в двухкомнатной квартире, у него нет детей. По его словам, пенсии матери и его зарплаты им вполне хватает. Михаил откладывает деньги на черный день и копит на новый смартфон.

Примерные траты Михаила (в месяц):

На продукты - до 15 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ - от 2 700 до 5 500 рублей

На бытовую химию и мелочи для дома - от 2 000 до 4 000 рублей

На телефон/интернет - 1 400 рублей