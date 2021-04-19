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В мае изменится график получения пенсии и ее размер

Артём Кульша
1 час назад
В мае изменится график получения пенсии и ее размер для некоторых категорий граждан. Об этом сообщает «Лайф».
В связи с майскими праздниками те, кто получает пенсию 1-3 числа месяца, получат ее до 30 апреля, а те, кто получает ее 8-10 числа, — 4-7 мая.
С 1 мая будет пересчитан размер ежемесячной доплаты к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Право на нее имеют мужчины с выслугой не менее 25 лет и женщины с выслугой не менее 20-и.
Тогда же будет пересчитан размер доплаты пенсионерам, которые работали полный рабочий день не менее 25 лет на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца и на строительстве шахт или 20 лет в ведущих профессиях отрасли.
Кроме того, инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат единовременную федеральную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.
В начале апреля, как сообщал «Рамблер», депутат Государственной думы Евгений Марков внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента проект закона о закреплении права медицинских работников на досрочное назначение пенсии по старости.
Личный счет,Видео,Евгений Марков,Госдума,
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