В мае изменится график получения пенсии и ее размер для некоторых категорий граждан. Об этом сообщает «Лайф».

В связи с майскими праздниками те, кто получает пенсию 1-3 числа месяца, получат ее до 30 апреля, а те, кто получает ее 8-10 числа, — 4-7 мая.

С 1 мая будет пересчитан размер ежемесячной доплаты к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Право на нее имеют мужчины с выслугой не менее 25 лет и женщины с выслугой не менее 20-и.

Тогда же будет пересчитан размер доплаты пенсионерам, которые работали полный рабочий день не менее 25 лет на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца и на строительстве шахт или 20 лет в ведущих профессиях отрасли.

Кроме того, инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат единовременную федеральную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.