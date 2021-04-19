Как получить бесплатное жилье от государства

Эксперты, опрошенные «Праймом», рассказали , в каких случаях россияне могут получить бесплатное жилье от государства. Так, на квартиру по договору социального найма могут претендовать малоимущие семьи.

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Сотрудница кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева напомнила, что малоимущими граждан признают в органах местного самоуправления, исходя из размера дохода на каждого члена семьи (должен быть ниже прожиточного минимума в регионе проживания).

Для того, чтобы получить статус малоимущего гражданина (семьи) и претендовать на жилье, необходимо обратиться в жилищный отдел муниципалитета, предоставить справку о составе семьи, доходах всех ее членов за год, а также о стоимости имущества в собственности у семьи или гражданина.

Доцент РЭУ имени Плеханова Иван Денисов отметил, что жилищная комиссия будет рассматривать не только сами документы, но и жилищную историю претендента. Делают это для того, чтобы люди не злоупотребления такими схемами, как переоформление своего жилья на третье лицо перед подачей заявки на бесплатную квартиру.

Эксперты напомнили, что претендовать на государственное жилье могут люди, живущие в квартире, площадь которой на человека меньше общепринятой нормы, жильцы аварийного дома, судьи, занимающие свою должность не менее десяти лет.

Кроме того, закон «О статусе военнослужащих» гарантирует военнослужащим предоставление жилья или денег на его покупку. На получение бесплатной квартиры также могут претендовать врачи или учителя в сельской местности.

Преподаватель университета «Синергия» Наталья Пшеничникова отметила, что срок ожидания госжилья составляет от десяти до 20 лет. Вне очереди получить квартиры могут те, чье жилье непригодно для проживания, люди, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, дети-сироты и ветераны ВОВ.

Ранее «Рамблер» писал о россиянах, которые получают увеличенную пенсию. Член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова рассказала, что увеличить размер пенсии можно благодаря званию ветерана труда, заслуженного артиста России, государственным наградам, почетным грамотам и благодарностям министерств.

Пенсионеры могут стать льготниками в своем регионе, если проработали там на протяжении сорока лет. После этого они получают благодарность от губернатора, почетное звание и медаль за региональные заслуги.