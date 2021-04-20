В чужом кармане: сколько зарабатывает маркетолог

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наш новый герой - 27-летний маркетолог из Подмосковья Никита М. Он учился на факультете бухгалтерского анализа и аудита, но ушел после третьего курса - работа аудитора обещала прибыль, но ничего интересного для себя он в ней не нашел.

«О маркетинге я не знал вообще ничего - просто увидел в соцсети объявление, что компания предлагает стажировку для начинающего маркетолога, готовы обучить, а потом будет возможность зарабатывать», - рассказывает Никита.

Благодаря первой работе Никита начал разбираться в WEB-аналитике и научился работать с Google Analytics, познакомился с SMM (продвижение продуктов в социальных сетях) и контекстной рекламой (Google Adwords).

«Кое-что из университета мне пригодилось, но это больше непрофильные предметы. Маркетологу нужны хотя бы основы HTML для работы с сайтами и Adobe Photoshop, чтобы взаимодействовать с дизайнерами. Кроме того, всегда может понадобиться английский», - отмечает он.

В последний год Никита работает маркетологом в онлайн-школе. В его обязанности входит настройка веб-аналитики (сбор информации о посетителях сайта школы и ее страниц в соцсетях), работа по увеличению трафика, развитие cross-promotion (когда несколько компаний запускают совместные программы и продвигают товары/услуги друг друга), расчет LTV (customer lifetime value) - «стоимости клиента» (рассчитывается на основе дохода, полученного от клиента, и затрат на его привлечение и удержание) и различная отчетность.

«Это и главная прелесть работы маркетологом, и главный минус. Ты немножко программист, немножко дизайнер, немножко копирайтер. В любой момент может прилететь задача, с которой ты раньше никогда не сталкивался, например, какая-нибудь творческая - сделать фото, видео, придумать игру для клиентов. Уровень стресса порой зашкаливает, можно прийти на работу в десять утра и уйти только в 11 вечера», - рассказывает Никита.

Оклад для вакансии, на которую пришел Никита, составлял 80 000 рублей. Недавно зарплату повысили до 100 000 рублей - Никита убедил руководителей, что его нагрузка стоит не меньше.

«Маркетинг - это возможность учиться по ходу работы, специальное образование не нужно. Это высокий спрос на тебя, это хорошие доходы. Сто тысяч - далеко не потолок. Но еще это и практически отсутствие личной жизни, это работа даже из отпуска и рабочие звонки по ночам. А еще это непонимание со стороны старших членов семьи - я постоянно сижу в соцсетях по работе, дома почти не бываю, родители думают, что занимаюсь я непонятно чем», - отмечает Никита.

Сейчас Никита живет вместе с девушкой, за аренду квартиры они платят вместе, копят на путешествия и курсы по программированию.

Примерные траты Никиты (в месяц):

На продукты - до 20 000 рублей

На аренду жилья - 15 000 рублей

На кафе/фастфуд/бары - до 15 000 рублей

На одежду - до 10 000 рублей

На телефон/интернет (включая подписки на музыку, онлайн-кинотеатры и книги) - 3 500 рублей

На контактные линзы - 2 000 рублей