Средний чек на авиабилеты по России сократился на 10%

Таким образом, средний чек по России составил 10,2 тыс. рублей, уточнил он. Наибольшая доля продаж (18,5%) приходится на Черноморские курорты, 3,2% - Калининград, 1,1% - Казань, по остальным направлениям доля менее заметная, сообщил он. При этом наблюдается рост бронирований на юг России, в Калининград и на Алтай, уточнил Дзенис.