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Средний чек на авиабилеты по России на майские праздники сократился на 10%

ТАССиещё 2
6 часов назад
Размер среднего чека на авиабилеты по России на майские праздники в этом году сократился на 10%, сообщил на онлайн конференции в ТАСС PR-директор Aviasales Янис Дзенис.
Средний чек на авиабилеты по России сократился на 10%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Если посмотреть на 2019 год, год до ковида, то на майские праздники российские путешественники собирались не только по России, тогда доля по России была 75%, остальные разлетались в ту же Турцию, по европейским странам и везде-везде. Что касается ситуации на сейчас, то 95% приобретенных билетов - это Россия. При этом хорошая новость заключается в том, что средний чек за это время приспустился на 10%", - сказал Дзенис.
Таким образом, средний чек по России составил 10,2 тыс. рублей, уточнил он. Наибольшая доля продаж (18,5%) приходится на Черноморские курорты, 3,2% - Калининград, 1,1% - Казань, по остальным направлениям доля менее заметная, сообщил он. При этом наблюдается рост бронирований на юг России, в Калининград и на Алтай, уточнил Дзенис.
Что касается зарубежных направлений, то россияне на майские праздники приобретают билеты в Египет, Грузию, Армению, Черногорию, Хорватию, Марокко, в США, ОАЭ и на Мальдивы, сообщил он.
"Египет финально подорожал не так уж сильно (после ограничения на полеты в Турцию - прим. ТАСС), если мы говорим про авиабилеты, плюс 13%. Нельзя сказать, что для путешественников, которые хотели провести свой отпуск в Египте, отмена Турции стала ударом по кошельку", - добавил он.
Личный счет,Янис Дзенис,ИТАР-ТАСС,
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