12 тысяч рублей: Часть россиян получат прибавку к пенсии в апреле

Российские пенсионеры, которым в марте исполнилось 80 лет, в апреле получат повышенные выплаты. Об этом рассказало
агентство PRIMPRESS.
Как писал «Рамблер», для россиян, которым исполнилось 80, фиксированную выплату к страховой части пенсии увеличивают на такую же сумму. Подавать заявление для этого не нужно: перерасчет происходит автоматически.
Фиксированная выплата не зависит от страховых взносов, стажа и коэффициентов. Изменяется она в зависимости от возраста, региона проживания пенсионера, инвалидности и наличия иждивенцев.
Фиксированная выплата к российским пенсиям после индексации с 1 января 2021 года составляет 6 044 рублей 48 копеек. Таким образом, россияне, отпраздновавшие 80-летний юбилей, будут автоматически получать примерно на шесть тысяч больше.
PRIMPRESS отмечает, что надбавку за возраст начинают начислять пенсионерам с месяца, следующего за днем рождения. Таким образом, те, кому 80 исполнилось в марте, в апреле получат повышенные пенсии.