12 тысяч рублей: Часть россиян получат прибавку к пенсии в апреле

Российские пенсионеры, которым в марте исполнилось 80 лет, в апреле получат повышенные выплаты. Об этом рассказало агентство PRIMPRESS.

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Как писал «Рамблер», для россиян, которым исполнилось 80, фиксированную выплату к страховой части пенсии увеличивают на такую же сумму. Подавать заявление для этого не нужно: перерасчет происходит автоматически.

Фиксированная выплата не зависит от страховых взносов, стажа и коэффициентов. Изменяется она в зависимости от возраста, региона проживания пенсионера, инвалидности и наличия иждивенцев.

Фиксированная выплата к российским пенсиям после индексации с 1 января 2021 года составляет 6 044 рублей 48 копеек. Таким образом, россияне, отпраздновавшие 80-летний юбилей, будут автоматически получать примерно на шесть тысяч больше.