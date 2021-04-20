Путин утвердил онлайн-оформление вычетов по НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Теперь оформление будет доступно онлайн без визита в ФНС и сбора документов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Действующий механизм подразумевает подачу декларации по НДФЛ с документами, подтверждающими право на вычет. Лишь после их проверки налоговой, которая занимает около трех месяцев, человек может вернуть 13% подоходного налога с суммы расходов, по которым оформляется вычет.

Законом упрощается получение имущественных налоговых вычетов по расходам на покупку жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также инвестиционных вычетов.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования и будет распространяться на вычеты, право на которые возникло с 1 января 2020 года.

Срок проверки налоговиками права на вычет уменьшится до месяца, а общий срок получения вычета — примерно до полутора месяцев с момента подачи заявления, сообщал изданию первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков

Также отмечается, что право на имущественный налоговый вычет при покупке квартиры или комнаты в строящемся доме будет возникать с даты акта приема-передачи объекта долевого строительства.

Предусматривается штраф за представление налоговым агентом недостоверных данных в рамках упрощенного порядка оформления инвестиционных налоговых вычетов - 20% от неправомерно полученного налогоплательщиком вычета.