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В России выпустят монету с советским диссидентом

Lenta.ru
1 час назад
Центробанк России выпустит серебряную памятную монету номиналом два рубля в честь 100-летия советского ученого, диссидента и лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
В России выпустят монету с советским диссидентом
Фото: Банк России / YouTubeБанк России / YouTube
Монета выйдет в серии «Выдающиеся личности России». Масса драгоценного металла в чистоте составит 15,55 грамма, проба сплава — 925, диаметр монеты — 33 миллиметра.
На лицевую сторону поместят герб России, номинал монеты, пробу и товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора. Рельефное изображение Сахарова с годами жизни (1921-1989) и схемы атома будет на оборотной стороне монеты. Ее тираж составит 5 тысяч экземпляров.
Андрей Сахаров является одним из создателей советской водородной бомбы. При этом уже с конца 1950-х годов он выступал за прекращение испытаний ядерного оружия.
С конца 1960-х годов ученый стал одним из лидеров правозащитного движения в Советском Союзе. В связи с этим советские СМИ организовали его травлю В том числе публиковались так называемые письма рабочих коллективов, в которых те якобы выражали возмущение деятельностью Сахарова и обвиняли его в непатриотизме.
В начале 1980 года вместе со своей женой Сахаров был сослан в Горькой (Нижний Новгород), закрытый в то время для посещения иностранцами. Его лишили всех государственных наград, а травля в прессе усилилась. Академик провел три длительные голодовки, в ходе которых его насильно госпитализировали и кормили.
В 1986 году, после начала перестройки, Сахарова освободили из ссылки, а в 1989-м избрали народным депутатом СССР от Академии наук, и он участвовал в I Съезде народных депутатов СССР.
В ноябре прошлого года Центробанк выпустил серию монет с крокодилом Геной и Чебурашкой. Они отлиты из серебра и недрагоценного металла.
Личный счет,Андрей Сахаров,РАН,Центральный банк России,
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