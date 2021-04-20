В России выпустят монету с советским диссидентом

Фото: Банк России / YouTube Банк России / YouTube

Монета выйдет в серии «Выдающиеся личности России». Масса драгоценного металла в чистоте составит 15,55 грамма, проба сплава — 925, диаметр монеты — 33 миллиметра.

На лицевую сторону поместят герб России, номинал монеты, пробу и товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора. Рельефное изображение Сахарова с годами жизни (1921-1989) и схемы атома будет на оборотной стороне монеты. Ее тираж составит 5 тысяч экземпляров.

Андрей Сахаров является одним из создателей советской водородной бомбы. При этом уже с конца 1950-х годов он выступал за прекращение испытаний ядерного оружия.

С конца 1960-х годов ученый стал одним из лидеров правозащитного движения в Советском Союзе. В связи с этим советские СМИ организовали его травлю В том числе публиковались так называемые письма рабочих коллективов, в которых те якобы выражали возмущение деятельностью Сахарова и обвиняли его в непатриотизме.

В начале 1980 года вместе со своей женой Сахаров был сослан в Горькой (Нижний Новгород), закрытый в то время для посещения иностранцами. Его лишили всех государственных наград, а травля в прессе усилилась. Академик провел три длительные голодовки, в ходе которых его насильно госпитализировали и кормили.

В 1986 году, после начала перестройки, Сахарова освободили из ссылки, а в 1989-м избрали народным депутатом СССР от Академии наук , и он участвовал в I Съезде народных депутатов СССР.