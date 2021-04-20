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Россиянам рассказали о неизвестных выплатах от ПФР

Вероника Полынина
3 часа назад
Пенсионный фонд России (ПФР) начал уведомлять пенсионеров о возможности получить средства пенсионных накоплений, передает BFM.
Россиянам рассказали о неизвестных выплатах от ПФР
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В уведомлении сообщается, что на индивидуальном лицевом счету пенсионера есть невыплаченные средства пенсионных накоплений, которые можно получить, подав заявление через сайт ПФР или в территориальном отделении фонда.
Как пояснил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин, существует несколько вариантов получения накоплений: единоразовая выплата, бессрочное получение пенсии или срочное получение.
Сумма выплаты у всех разная и зависит от зарплаты, которая была у человека, пока он работал, и от успешности института, который управлял деньгами.
По словам гендиректора компании «БКС Страхование жизни» Андрея Дроздова, о недополученных накоплениях действительно многие не знают. Виной тому низкая финансовая грамотность населения.
«У меня нет общей статистики по России, но по крупным городам сумма накоплений порядка 60-80 тысяч. Все зависит от того, были ли доходы гражданина «белыми», - добавил Дроздов.
Как сообщал «Рамблер», ранее в ПФР напомнили, что россияне могут увеличить размер пенсии на 50%, отложив ее назначение на пять лет. Если обратиться за пенсией на 10 лет позже, выплата вырастет еще наполовину.
Личный счет,Юрий Горлин,РАНХиГС,Пенсионный фонд РФ,Business FM,
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