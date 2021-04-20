Россиянам рассказали о неизвестных выплатах от ПФР

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В уведомлении сообщается, что на индивидуальном лицевом счету пенсионера есть невыплаченные средства пенсионных накоплений, которые можно получить, подав заявление через сайт ПФР или в территориальном отделении фонда.

Как пояснил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин , существует несколько вариантов получения накоплений: единоразовая выплата, бессрочное получение пенсии или срочное получение.

Сумма выплаты у всех разная и зависит от зарплаты, которая была у человека, пока он работал, и от успешности института, который управлял деньгами.

По словам гендиректора компании «БКС Страхование жизни» Андрея Дроздова, о недополученных накоплениях действительно многие не знают. Виной тому низкая финансовая грамотность населения.

«У меня нет общей статистики по России, но по крупным городам сумма накоплений порядка 60-80 тысяч. Все зависит от того, были ли доходы гражданина «белыми», - добавил Дроздов.