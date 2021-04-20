В России подорожал набор для добычи криптовалюты

В России за последний год условный минимальный набор комплектующих для майнинга криптовалют подорожал в 1,5 раза. Такие данные привёл оператор фискальных данных «Платформа ОФД».
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В I квартале 2021 года сильнее всего в цене выросли видеокарты — на 113% в годовом выражении, сообщил РБК. Средний чек на их покупку составил в начале года 38 019 рублей. Другие комплектующие из «набора майнера» тоже подорожали:
- жёсткий диск — 5085 рублей (+8%);
- оперативная память (ОЗУ) — 3998 рублей (+2%);
- материнская плата — 6830 рублей (+18%);
- процессор — 14 202 рублей (+13%);
- блок питания — 1659 рублей (плюс 5%).
В среднем минимальный набор для добычи цифровых монет в I квартале 2021 года можно было купить за 69 792 рублей. Это на 51%, или в 1,5 раза, больше чем в 2020 году.
Ранее аналитики сообщили, что цены на оперативную память в среднем вырастут на 18–23% во II квартале. Всё из-за пикового сезонного спроса, глобального дефицита полупроводников и пандемии коронавируса.
18 апреля «Секрет» писал, что в Китае пользователи начали скупать жёсткие диски (HDD) и твердотельные накопители (SSD). Они нужны для майнинга новой криптовалюты Chia. Массовая скупка накопителей приведёт к их дефициту и росту цен, считают эксперты. Они ожидают, что в Гонконге цены на SSD и HDD подскочат с $26 до $77.