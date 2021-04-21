Аналитик назвала способ выйти на пенсию раньше срока

Она добавила, что претендент на досрочную пенсию должен иметь страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а также за время работы накопить 21 пенсионный балл и более. Количество баллов зависит от суммы уплаченных в Пенсионный фонд страховых взносов.