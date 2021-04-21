Средний чек на туры в Египет составит ₽60–65 тысяч

На курорты Египта могут полететь до полумиллиона россиян в первый месяц после возобновления полетов туда. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогнозы туротрасли.

Фото: ТАСС ТАСС

Речь идет о Хургаде и Шарм-эль-Шэйхе.

По сравнению с 2015 годом спрос на отдых в Египте увеличится как минимум в два раза, считает гендиректор Tez Tour Воскан Арзуманов

По его словам, стоимость недельных туров с чартерным авиаперелетом и проживанием в отеле категории 4* с питанием «все включено» в апреле и мае составит от 50 тысяч рублей на двоих.

В «Интуристе» заявили, что в сравнении с периодом до закрытия Египта стоимость отдыха там выросла пропорционально курсу валют — примерно на 50%.

В пресс-службе туроператора заявили, что средний чек может достигнуть около 650–700 за неделю за пакетный тур на двоих, или около 60–65 тысяч рублей.

В Tez Tour сообщили, что в случае открытия Египта в ближайшие дни первые даты вылетов придутся на майские праздники.