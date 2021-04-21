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Средний чек на туры в Египет составит ₽60–65 тысяч

Лера Букина
1 час назад
На курорты Египта могут полететь до полумиллиона россиян в первый месяц после возобновления полетов туда. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогнозы туротрасли.
Средний чек на туры в Египет составит ₽60–65 тысяч
Фото: ТАССТАСС
Речь идет о Хургаде и Шарм-эль-Шэйхе.
По сравнению с 2015 годом спрос на отдых в Египте увеличится как минимум в два раза, считает гендиректор Tez Tour Воскан Арзуманов.
По его словам, стоимость недельных туров с чартерным авиаперелетом и проживанием в отеле категории 4* с питанием «все включено» в апреле и мае составит от 50 тысяч рублей на двоих.
В «Интуристе» заявили, что в сравнении с периодом до закрытия Египта стоимость отдыха там выросла пропорционально курсу валют — примерно на 50%.
В пресс-службе туроператора заявили, что средний чек может достигнуть около 650–700 за неделю за пакетный тур на двоих, или около 60–65 тысяч рублей.
В Tez Tour сообщили, что в случае открытия Египта в ближайшие дни первые даты вылетов придутся на майские праздники.
Возобновление авиасообщения с курортами Египта улучшит ситуацию с ценами на отдых в РФ, полагают в «Интуристе». Там считают, что стоимость отдыха может упасть в среднем на 10–15%.
Если Египет откроют, то последующее возобновление полетов в Турцию не оттянет турпоток из Хургады и Шарм-Эль-Шэйха, полагает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что замглавы МИД России Михаил Богданов заявил о скором возобновлении чартерного авиасообщения с курортами Египта.
Личный счет,Воскан Арзуманов,Михаил Богданов,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,МИД,газета "Известия",
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