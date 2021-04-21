Семьям школьников выдадут по 10 тысяч рублей

Послание Путина Федеральному собранию проходит в московском Центральном выставочном зале «Манеж», URA.RU ведет прямую трансляцию. Депутат Госдумы
по труду и социальной политике Светлана Бессараб
ранее сообщила, что акцент будет сделан на борьбу с бедностью. При этом к привычной форме помощи гражданам в виде выплат и льгот могут добавиться инструменты, стимулирующие россиян самостоятельно повышать уровень жизни. Сенатор Совета федерации Валерий Рязанский
уверял, что привычный формат помощи семей с детьми будет озвучен. Сам президент также отмечал важность поддержки тех людей, кто особенно в этом нуждается.