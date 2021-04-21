Семьям школьников выдадут по 10 тысяч рублей

Выплаты будут производиться в середине августе этого года семьям, в которых ребенок также пойдет в первый класс.

Ранее в России в 2022 году запустят «социальное казначейство», работающее круглосуточно и без выходных. Оно призвано сделать получение пособий максимально удобным для россиян. В перспективе система сама будет предлагать оформление льгот, если посчитает, что у людей есть основания для них. Это поможет всем россиянам получить положенные выплаты.