Также лидер государства поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. В том числе отметил, что необходимо выплачивать на детей от восьми до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, по 5 650 рублей.
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году Путин огласил послание Федеральному собранию 15 января. В ходе него он предложил внести в Конституцию ряд изменений. 1 июля состоялся основной день общероссийского голосования о поправках. Согласно официальным результатам, 77,92% граждан России поддержали их внесение, 21,27% выступили против.