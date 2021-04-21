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Путин поручил выплатить семьям с детьми по 10 тысяч рублей

Алиса Селезнёва
29 минут назад
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тысяч рублей на ребенка. Об этом пишет ТАСС.
Также лидер государства поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. В том числе отметил, что необходимо выплачивать на детей от восьми до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, по 5 650 рублей.
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году Путин огласил послание Федеральному собранию 15 января. В ходе него он предложил внести в Конституцию ряд изменений. 1 июля состоялся основной день общероссийского голосования о поправках. Согласно официальным результатам, 77,92% граждан России поддержали их внесение, 21,27% выступили против.
Личный счет,Видео,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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