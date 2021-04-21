В чужом кармане: сколько зарабатывает продавец

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наша новая героиня - 25-летняя Екатерина Ш. Она учится на дневном отделении вуза и подрабатывает продавцом-кассиром в магазине одежды.

В ее обязанности, помимо работы на кассе, входят консультации покупателей, разбор поставок, работа в примерочных, помощь в оформлении витрин и манекенов, участие в инвентаризации.

Требование в вакансии было указано только одно - полное среднее образование, зарплата - до 33 000 рублей. Доход зависит от количества часов, в среднем Екатерина получает 25 000 - 30 000 рублей.

«Работа хороша для студентов - для карманных расходов, кофе, кино и сигарет, так как зарплата достаточно низкая и человек должен весь день быть на ногах. Работаем мы минимум десять часов в неделю и максимум 40 часов. Количество смен зависит от запланированного потока покупателей: в пиковые сезоны (лето, праздники, распродажи) у меня выходит по 30–40 часов в неделю, а в каком-нибудь апреле - по 10–20 часов», - рассказывает Екатерина.

Среди бонусов - скидка 30 процентов для сотрудников (даже на распродажу), ДМС и подарки на Новый год. Главным минусом Екатерина называет проблемы с составлением расписания.

«Менеджер по расписанию вообще не обращает внимания на пожелания сотрудников. Приходится постоянно передоговариваться с коллегами. Потом сам рабочий график достаточно напряженный. Захотел попить не вовремя - разбор полетов от менеджера, опоздал на час - задержишься на два, болят ноги - не дадут посидеть пять минут. В твой законный перерыв, да, есть зона отдыха с кухней, бытовой техникой, телевизором, кулером, чаем-кофе и санузлом. Но если это рабочее время - придерутся», - говорит Екатерина.

Несмотря на широкий круг обязанностей, лишнего (мыть полы, вытирать пыль) в компании делать не заставляют. Но, по словам Екатерины, работа требует не только выносливости, но и физической силы.

«Если ты девушка 40 килограммов, то таскать стойки с одеждой из женской примерочной будет ад. Иногда при приеме приходится тягать на себе по сто килограммов, через кучу бордюрчиков, после десяти вечера, да еще и по улице в мороз. Порой можно уйти домой в два часа ночи, а следующая смена стоит на десять утра», - предупреждает Екатерина.

Но напряженные дни сменяются спокойными, коллектив молодой и дружный, платят без задержек, поэтому работа Екатерину в целом устраивает. Она планирует остаться в компании на несколько лет и претендовать на должность визуального мерчендайзера - специалиста, отвечающего за оформление торговых пространств.

Сейчас Екатерина живет с родителями, за жилье платят они. Иногда она покупает продукты домой. Екатерина получает стипендию, которую кладет в копилку.

Примерные траты Екатерины (в месяц):

На продукты - до 10 000 рублей

На кафе/фастфуд/кино/бары - 5 000 рублей

На одежду - до 5 000 рублей

На книги - до 2 000 рублей

На пополнение проездного и такси - 1500 рублей

На телефон - 500 рублей