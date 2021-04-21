Путин предложил продлить программу туристического кэшбека

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию предложил продлить программу возврата 20% затрат на туристические поездки по России до конца 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

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«Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России», – цитирует агентство президента.

Кроме того, Путин предложил возвращать родителям в текущем году половину стоимости путевки детей в летние лагеря оздоровления и отдыха. Глава государства заявил о необходимости сделать детский отдых максимально доступным.

Президент отметил, что необходимо разработать возможности для студенческого туризма и уже в 2021 году запустить пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся в путешествие по стране.

Молодежь, проявившую себя в олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, проектах платформы «Россия - страна возможностей», следует поощрить, заявил глава государства. Для данной категории лиц программа частичного возврата средств за туристическую путевку будет активна и в каникулярный период, подчеркнул Путин.