Путин запретил брать с россиян деньги за подключение к газовым сетям

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин оглашает послание Федеральному собранию. В ходе выступления он отметил, что дома многих семей в некоторых населенных пунктах не имеют доступа к газу при уже подведенных газовых сетях.

Также Путин поддержал инициативу подводить газ непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте и выразил уверенность, что граждане не должны за это платить. Он поручил отработать все детали по данному вопросу с бизнесом. Президент добавил, что возьмет выполнение этого поручения под личный контроль, потому что в данной сфере сбои недопустимы.