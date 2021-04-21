Путин запретил брать с россиян деньги за подключение к газовым сетям

Граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. Об этом, как сообщает
ТАСС, заявил президент страны Владимир Путин
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Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин оглашает послание Федеральному собранию. В ходе выступления он отметил, что дома многих семей в некоторых населенных пунктах не имеют доступа к газу при уже подведенных газовых сетях.
«Вроде вот она труба, но домохозяйство газа не имеет», — заявил глава государства.
Он назвал это насущной, повседневной заботой граждан и поручил правительству вместе с регионами разработать четкий план газификации подобных домохозяйств.
Также Путин поддержал инициативу подводить газ непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте и выразил уверенность, что граждане не должны за это платить. Он поручил отработать все детали по данному вопросу с бизнесом. Президент добавил, что возьмет выполнение этого поручения под личный контроль, потому что в данной сфере сбои недопустимы.