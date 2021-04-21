Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Песков рассказал о банковских вкладах Путина

ИА Regnumиещё 5
2 часа назад
Президент РФ Владимир Путин имеет банковские вклады. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков: У Путина есть банковские вклады
Фото: ТАССТАСС
«У президента есть банковские вклады», — сказал Песков.
Он также допустил, что автомобиль «Волга» и прицеп «Скиф», задекларированные российским лидером, хранятся «где-то в гараже»: «Президент, вы помните, он «Волгой» пользовался пару раз, но это было достаточно давно — то, что я видел».
Песков также напомнил, что на «Волге» Путин катал экс-президента США Джорджа Буша-младшего, а вот использования прицепом за российским лидером замечено не было: «Тем не менее, он числится за ним, и поэтому он обязан его указывать».
Личный счет,Джордж Буш,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители