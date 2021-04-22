В чужом кармане: сколько зарабатывает секретарь

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наша новая героиня - 32-летняя Наталья В., выпускница филологического факультета. В последние два года она работает секретарем приемной руководителя.

«Почти год после университета у меня были проблемы с поисками работы. В итоге попалась вакансия секретаря со знанием английского языка, звучало неплохо и я туда устроилась, взяли даже без опыта. Два года назад перешла в более крупную компанию, с более высокой зарплатой и высокими требованиями», - рассказывает Наталья.

Компании требовался специалист с высшим образованием, знанием английского и опытом работы от трех лет. В вакансии была указана зарплата в 70 000 рублей, недавно оклад Натальи повысили до 80 000 рублей.

В ее обязанности входит прием и распределение звонков, работа в системе электронного документооборота, прием посетителей (чай, кофе), подготовка документации, работа с корреспонденцией, заказ канцелярии, воды и других мелочей.

«Во многих компаниях работу секретаря можно сравнить с работой официанта. Только у официанта «принял-принес-убрал-рассчитал-получил чаевые». А секретарь - «принял-начал готовить-параллельно делать основную работу-принес-получил по шеям-убрал за барином-доделал работу-и никаких чаевых. На прошлой работе у меня было примерно так, но на новом месте я уважаемый специалист, начальник старается не напрягать с кофе и разной ерундой. В основном это работа с документами», - отмечает Наталья.

У начальника Натальи несколько сотен подчиненных, ей необходимо понимать, кто за кем стоит, какие документы она должна отдать и кто и что должен вернуть.

Главный минус, по ее словам, секретарей могут нагрузить непрямыми обязанностями, к примеру, попросить сделать покупки или отнести вещи в химчистку.

«Везде нужно высшее образование, знание языков, сделают девочкой на побегушках и предложат за это 35 тысяч», - предупреждает Наталья.

Наталья живет с молодым человеком, расходы они разделили так: он покупает основную часть продуктов, она оплачивает услуги ЖКХ и другие бытовые мелочи.

Примерные траты Натальи (в месяц):

На одежду и косметику - до 15 000 рублей

На салон красоты - 10 000 рублей

На услуги ЖКХ - от 3 400 до 7 800

На продукты - до 5 000 рублей

На отдых и развлечения (кафе/кино/бары) - до 5 000 рублей

На общественный транспорт и такси - 4 000 рублей

На телефон/интернет - 2 000 рублей