В ПФР рассказали, как получить пенсию досрочно

Для досрочных выплат гражданина должны признать безработным. Данный статус присваивается после увольнения в cвязи с ликвидацией организации либо сокращения численности штата работников организации. Также немаловажным условием для присвоения данного статуса служит отсутствие возможности для трудоустройства у службы занятости.

Кроме того, для досрочной пенсии нужен соответствующий страховой стаж. У мужчин он составляет не менее 25 лет, у женщин — 20. Требуемый северный стаж составляет 15 лет при работе на Крайнем Севере и 20 лет — в приравненных к нему районах.