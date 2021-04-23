Мошенники придумали новую схему обмана при открытии счета

Мошенники начали направлять россиянам СМС с кодом для регистрации счета юридического лица или индивидуального в банке, пишут "Известия"

Фото: © РИА Новости. Владимир Трефилов © РИА Новости. Владимир Трефилов

С этим столкнулся корреспондент издания, получивший сообщение о "регистрации в гостевой зоне для юрлиц на сайте Сбера". Подобными историями в апреле поделились пользователи интернета.

В колл-центре "Сбера" пояснили, что на сайте банка есть раздел, где ИП или юрлицо может подать заявку на открытие расчетного счета. После этого еще нужно на сайте заполнить информацию об организации (в том числе ИНН), выбрать офис для обслуживания, подтвердить заявку. На последнем этапе фирма получит реквизиты счета.

При этом в банке подчеркнули, что лицу, желающему открыть расчетный счет, в любом случае придется лично встретиться с представителем финансовой организации, предоставить документы и подтвердить личность.

"Лаборатории Касперского" фиксировали новую схему мошенников. Обычно код присылают, чтобы вызвать доверие жертвы и доказать, что звонит действительно сотрудник банка, объяснил главный эксперт компании Сергей Голованов

Возможно, на номер человека хотели открыть расчетный счет для ИП или самозанятого. В дальнейшем мошенники могли бы убедить человека в необходимости перевести на него деньги, использовать счет для обналичивания или для получения кредита, предположил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский.