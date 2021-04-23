Россияне увеличили расходы на книги

Средний чек на покупку книг в этом году оказался 18% выше уровней прошлого года и составил 347 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического ресурса "Чек Индекс" — проекта крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Сегодня, 23 апреля, отмечается ежегодный праздник — Всемирный день книги и авторского права (World Book and Copyright Day). Дата 23 апреля выбрана не случайно – в этот день в 1616 году скончались всемирно известные писатели Мигель
де Сервантес, Уильям Шекспир
и Инка Гарсиласо де ла Вега. Традиция празднования Дня книги родилась в Каталонии (Испания), где в 1923 году книготорговцы решили устроить грандиозную книжную ярмарку, чтобы почтить память этих писателей.
"Средний чек затрат на книги составил 347 рублей, что на 18% выше, чем в прошлом году. В то же время, объем продаж в натуральном выражении оказался на 12% ниже, чем в прошлом году, однако в денежном выражении – выше на 14%", — подсчитали аналитики, сравнив данные за первый квартал этого и прошлого года. При этом объем продаж книг в онлайне вырос за год в натуральном выражении более чем в два раза, а в денежном – почти втрое.
В топ-покупок вошли книги для детского досуга (сказки, классические произведения), книги для обучения и развития детей (учебники и развивающая литература) и бизнес-литература. Эксперты отмечают, что покупательский спрос на книги переходит из офлайна в онлайн, как и в целом во всей розничной торговле.
"Лидерство литературы для досуга и развития детей по частоте покупок может быть связано как с пиковыми значениями по численности детей за последние 10 лет в стране, так и со стремлением родителей дать юному поколению дополнительные навыки и повысить образовательный уровень. Это особенно ярко проявляется в крупных городах, где активно развивается индустрия дополнительного образования", — предполагают аналитики ресурса "Чек Индекс".