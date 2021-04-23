Россияне смогут автоматически получать налоговый вычет с 21 мая

С 21 мая налоговый вычет на покупку жилья, земли, погашение процентов по ипотеке и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) можно будет оформить автоматически, без сбора документов. Об этом рассказала «Российская газета».

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Как писал «Рамблер», ранее в стране приняли поправки, освобождающие россиян от необходимости лично подавать декларацию 3-НДФЛ для получения некоторых налоговых вычетов.

С конца мая россияне смогут получить вычеты без визита к налоговикам - с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

«О самой возможности получения вычета в упрощенном порядке укажет автоматически предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика - физлица, сформированное по итогам 20-дневной проверки полученных от банка сведений», - рассказали в налоговой.

Служба будет проводить автоматизированную проверку права налогоплательщика на получение вычета (с помощью информационной системы ФНС, куда поступает информация о расходах на покупку жилья, погашении процентов и сумме на инвестиционном счете). Благодаря этому россиянам не придется заполнять декларации 3-НДФЛ и представлять налоговикам документы, подтверждающие право на вычет. Постепенно к системе должны подключиться все российские банки.

В рамках упрощенной процедуры срок камеральной проверки сократится с трех месяцев до одного, а деньги вернутся на указанный заявителем счет в срок до 15 дней вместо обычного месяца.