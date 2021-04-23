Родителям хотят начать ежегодно выплачивать по 10 тысяч на 1 сентября

В Государственную думу
внесен проект закона о ежегодной выплате на детей в связи с началом учебного года. Он опубликован
в системе обеспечения законодательной деятельности.
Сегодня утром группа депутатов и один сенатор внесли в нижнюю палату парламента законопроект «О ежегодной денежной выплате в связи с началом учебного года».
Согласно его тексту, живущие в России родители, опекуны или попечители детей, которые осваивают образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, имеют право на получение денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Выплата осуществляется раз в году на каждого ребенка, имеющего российское гражданство, и подлежит индексации раз в год с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.
Те, кто имеет право на получение выплаты, вправе обратиться за ней непосредственно либо через многофункциональный центр путем подачи заявления и необходимых документов с 1 июля по 31 декабря года, в котором осуществляется выплата. Она будет предоставлена в месяце, следующем за месяцем, в котором подано заявление и документы.
«Проект федерального закона "О ежегодной денежной выплате в связи с началом учебного года" направлен на оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу», — сказано в пояснительной записке к нему.