В чужом кармане: сколько зарабатывает специалист по логистике

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Семь лет назад Кирилла Е. отчислили с факультета радиотехники, он начал искать работу и неожиданно для самого себя оказался в складской логистике.

«Меня взяли вообще без какого-либо опыта работы, я был студентом и прошел всего через пару подработок - в книжном и в детском развлекательном центре. Но начальник как-то по-отечески ко мне отнесся, назначил самый минимальный оклад, не слишком большую нагрузку и отравил учиться на логистику заочно. В последние два года я работаю в крупной компании», - рассказывает Кирилл.

Сейчас он - ведущий специалист по логистике, головной офис его компании находится в Москве, но временно он работает в Санкт-Петербурге. Среди требований в его вакансии было указано свободное владение английским языком, высшее образование (подошла и его учеба на заочном) и опыт работы от трех лет. Зарплата - от 90 000 до 150 000 рублей (оклад + бонус по достижению KPI).

В его обязанности входит организация перевозок по железной дороге и автомобильным транспортом (в прямом и смешанном сообщении): это заказ ставок и тарифов у агентов, анализ ставок и выбор оптимальной компании для сотрудничества, составление базы перевозчиков, контроль над документооборотом, связанным с доставкой грузов, работа с платежными документами.

«В начале моей работы в логистике все сводилась к элементарным вещам: звонки перевозчикам, хождение со счетами по кабинетам и собирание подписей. Сейчас я руковожу целыми процессами. Но все так же ищу перевозчиков, оформляю документы, постоянно нахожусь на связи с водителями - часто возникают конфликтные ситуации, которые нужно решать. В вакансиях на логистику среди требований точно стоит указывать стрессоустойчивость. Телефоны не замолкают ни на минуту и на тебе лежит огромный груз ответственности», - отмечает Кирилл.

Кирилл подчеркивает, что логист должен постоянно находиться в поиске - новых контактов, новых перевозчиков, сравнивать цены, разбираться в растаможке. Пригодятся и дополнительные знания, к примеру, бухгалтерии и внешнеэкономической деятельности.

По словам Кирилла, иногда все идет по накатанной - работа с надежными перевозчиками, спокойная ситуация на границах, но хаос случается чаще.

«Загрузки часто срываются, одна из двух сторон подводит, а крайний всегда ты. Но логистика - одна из самых прибыльных сфер на сегодняшний день, поэтому дело того стоит. Моя знакомая, тоже из логистики, смогла выбить из руководства процент с прибыли, а не оклад+премия. Ее доход - тысячи долларов в месяц», - отмечает Кирилл.

В Санкт-Петербурге квартиру Кириллу предоставляет работодатель, своего жилья у него пока нет - копит на первый взнос по ипотеке.

Примерные траты Кирилла (в месяц):

На продукты и фастфуд - до 25 000 рублей

На отдых и развлечения (кафе/кино/бары/выставки) - до 15 000 рублей

На общественный транспорт и такси - до 5 000 рублей

На мелкие бытовые расходы - до 5 000 рублей

На телефон/интернет - 2 500 рублей