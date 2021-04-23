Россияне начали активно тратить деньги

Россияне начали вновь активно тратить деньги. Об этом свидетельствует исследование The BCG и «Ромир».

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Как отмечается, в период пандемии падение расходов россиян составило 9%. Так, в 2020 году ежемесячно граждане тратили на товары и услуги порядка 26 тысяч 900 рублей в месяц, что на 1 680 рублей меньше показателей 2019 года. Таким образом, на расходах сказались пандемический кризис и коронавирусные ограничения.

Теперь же, по данным аналитиков, потребители адаптировались и возвращаются к «допандемийным» тратам. В феврале 2021 года повседневные расходы россиян выросли на 4,1%, а в марте – на 4,2% по сравнению с аналогичными месяцами 2020 года.

Уточняется, что особенно активно граждане начали приобретать одежду и вещи для дома. Наиболее популярными покупками россиян стали полуботинки и будильники.