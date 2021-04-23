Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков РФ, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц в рублях выросла до 4,72%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно материалам Банка России , в первой декаде апреля максимальная ставка по рублёвым депозитам составляла 4,63%, а в третьей декаде марта — 4,57%. Средняя ставка неизменно снижалась с июня 2019 года, тогда она находилась на уровне 7,36%. Рекордно низкий показатель был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%.

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам, рассчитываемая ЦБ, служит ориентиром для российского рынка вкладов. Регулятор рекомендует банкам привлекать средства физлиц не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта.

Центробанк (ЦБ) 23 апреля повысил ключевую ставку на 50 базовых пунктов, до 5% годовых. До этого показатель поднимали в середине марта — впервые с 2018 года.

В ЦБ подчеркнули, что в России продолжается повышенный рост цен, но вместе с ним восстанавливается спрос. В марте инфляция в России выросла до 5,8% после 5,7% в феврале. Из-за этого Центробанк видит необходимость быстрее переходить от мягкой к нейтральной денежно-кредитной политике. Регулятор повысил прогноз по годовой инфляции до 4,7–5,2%.

Также в Центробанке заметили «более устойчивый характер» восстановления экономической активности. По итогам первого квартала 2021 года оборот розничной торговли приблизился к допандемийному уровню. В ЦБ связали это со снятием ограничений и вакцинацией населения.

По прогнозам Центробанка, в 2021 году российская экономика вырастет на 3–4%. В 2022–2023 годах ВВП будет расти на 2,5–3,5% и 2–3% соответственно.

В ЦБ дали понять, что в ближайшем будущем возможно новое повышение ключевой ставки. Для этого регулятор будет оценивать инфляцию и развитие экономики. Ближайшее заседание совета директоров Центробанка запланировано на 11 июня.

Ключевая ставка

Ключевая ставка, по которой Центробанк предоставляет деньги коммерческим банкам, является основным инструментом регулятора, определяющим размеры конечных потребительских кредитов и вкладов. В феврале 2021 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в ближайшие три года ЦБ собирается поднять показатель с 4,25% до 5–6%. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, было запланировано на 23 апреля.

Набиуллина уточнила, что ЦБ рассматривал повышение ставки на 0,5 п. п. Но повышение должно быть плавным, добавила она. По словам Набиуллиной, возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике нужно сейчас, а если его откладывать, потом потребуется повысить ставку сильнее.

Ключевая ставка Банка России держалась на рекордно низком уровне в 4,25% с июля 2020 года. За период с апреля 2019 года по июль 2020-го она снизилась на 3,5 п. п.

В марте Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что российский Центробанк может поднять до конца года ключевую ставку до 6%. Международный валютный фонд (МВФ) при этом рекомендовал снизить ключевую ставку как минимум на 0,5 п. п.

19 марта 2021 года Центробанк впервые с марта 2018 года повысил ключевую ставку — с 4,25% до 4,5%. Решение было принято на фоне ускорения инфляции.

В России, на фоне инфляции (она продолжает складываться выше прогнозов ЦБ), а также на фоне повышенных инфляционных ожиданий населения, повышение ключевой ставки регулятором выглядит логичным шагом, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.

"Низкие ставки и более высокая, чем ожидалось, инфляция могут привести к тому, что население и крупные инвесторы начнут задумываться о выводе средств из банковской системы и рублевого госдолга", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что это осложнило ситуацию, как и объявленные на прошлой неделе новые санкции против России.

Эксперт предположил, что повышение ключевой ставки Банком России стало логичным продолжением ситуации с перетоком средств россиян в более рискованные активы.

"ЦБ пошел на этот шаг, чтобы умерить пыл неопытных инвесторов и вернуть их к инструментам с фиксированной доходностью и умеренными рисками, против акций и финансовой инженерии, которая так активно предлагалась российскими банками на фоне падающих ставок по депозитам", — отметил он.

На этом фоне положительным фактором стало укрепление рубля.

Аржанухин прогнозирует, что в ближайшее время мы увидим рост ставок по депозитам и инструментам с фиксированной доходностью. В то же время кредиты могут подорожать.

На фоне роста ключевой ставки российские банки ведут разнонаправленную политику, повышая проценты по депозитам и снижая их по кредитам. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные финансового маркетплейса "Сравни.ру", который по просьбе издания проанализировал изменения условий по банковским продуктам с начала апреля.

Так, предложения по депозитам пересмотрели 67 банков, а 51 из них повысили доходность в диапазоне от 0,25 до 1 процентного пункта. Ставки по рублевым вкладам от 0,7 до 1,5 процентного пункта подняли в Альфа-банке, Инвесторгбанк", "Кубань Кредите", Трансстройбанке Росгосстрах банке , Юникредитбанке, а также по долларовым — в Совкомбанке. В среднем рост ставок на вклады составил 0,53 процентного пункта.

При этом 49 банков изменили ставки по некоторым видам кредитов. Большинство (33) решили сыграть на понижение, уменьшив проценты по займам в диапазоне от 0,5 до 3,5 процентного пункта. Условия были пересмотрены по ссудам, выдаваемым наличными, на любые цели, на рефинансирование, а также на социальные нужды.

В топ-50 банках изданию эти тенденции подтвердили. По мнению экспертов, щедрость банков кратковременная и в скором времени ставки на кредиты подскочат на 1-2 процентного пункта.

Сохраняющиеся в этом году риски оттока средств физлиц со срочных вкладов могут ограничить значительное число банков в объеме активных операций либо заставить их искать дополнительные источники пополнения ресурсов.

Наиболее защищены от этого риска крупные банки (топ-20), они свободнее замещают срочные депозиты средствами на текущих счетах, в том числе благодаря зарплатным проектам, отмечает АКРА в исследовании "Анализ изменения структуры фондирования банков РФ в 2020-2021 годах". В 2020 году почти все 20 крупнейших банков продемонстрировали приток средств физических лиц, а небольшие банки в условиях низких ставок в среднем фиксировали оттоки.

Срочные вклады населения являются основным источником фондирования почти половины российских банков. Особенно их роль высока, по оценкам АКРА, у банков, занимающих по размеру активов места 20-50-е (57%) и 100-200-е (63%), тогда как у топ-10 банков - только 20%.

"Поскольку текущие средства физических лиц, как правило, являются более стабильным источником фондирования, можно говорить о том, что по мере снижения размера банков вместе с риском высокой концентрации для них возрастает и риск ликвидности", - указывает агентство.

В 2020 году общий объем средств на счетах населения увеличился на 8%, при этом средства на срочных депозитах сократились на 1,7 трлн руб. (рублевые на 8,9%, валютные на 17,1%), а на текущих счетах - выросли на 4,1 трлн руб., что является рекордным показателем для российской банковской системы.

В январе 2021 года отток средств физлиц, в целом характерный для этого месяца, превысил 650 млрд рублей (депозиты физлиц сократились на 85 млрд), в феврале снова стали расти текущие счета (+321 млрд руб.), в то время как срочные вклады снижались (-202 млрд руб.), в том числе из-за низких ставок и ускорявшейся инфляции. АКРА ожидает сохранения нестабильности срочных вкладов физлиц на протяжении 2021 года.

Вклады россиян в банках в марте сократились на 315 млрд рублей, или на 1%, следует из материалов ЦБ. Сокращение произошло преимущественно по вкладам в иностранной валюте.

"По итогам марта вклады физических лиц сократились на 315 млрд рублей, или на 1%, в основном в иностранной валюте, тогда как рублевые были стабильны", - говорится в материалах регулятора.

Регулятор отметил, что в меньшей степени оттоку вкладов были подвержены системно значимые банки, в которых сокращение составило 0,8%, тогда как у остальных кредитных организаций - 1,6%.