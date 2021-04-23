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10 тысяч рублей: россияне могут получить новую ежегодную выплату

Вероника Полынина
2 часа назад
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о ежегодной выплате в размере 10 тысяч рублей для родителей школьников перед началом учебного года.
В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты на детей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Мы предложили каждый год выплачивать всем школьникам по 10 тысяч рублей для того, чтоб были средства собрать ребенка в школу», - рассказал депутат Ярослав Нилов в комментарии телеграм-каналу «ВидеоДума».
По его словам, президент России Владимир Путин частично поддержал инициативу ЛДПР. Согласно решению главы государства, в этом году выплату получат родители всех школьников, а в последующие годы она будет полагаться только родителям первоклассников.
«Я убежден, что это только первый этап, и в перспективе решения будут приниматься дополнительные, и скорее всего мы должны будем прийти к тому, чтобы определить некий критерий нуждаемости», - добавил Нилов.
Он отметил, что в России есть очень богатые семьи, которым эта выплата не нужна. ЛДПР намерена установить критерии, по которым будет выделяться адресная помощь. Сэкономленные средства будут направлены на другие меры социальной поддержки, сообщил Нилов.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин объявил, что в августе российские семьи с детьми школьного возраста получат выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника, в том числе на тех, кто только в сентябре пойдет в 1 класс.
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