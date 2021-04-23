В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты на детей

Он отметил, что в России есть очень богатые семьи, которым эта выплата не нужна. ЛДПР намерена установить критерии, по которым будет выделяться адресная помощь. Сэкономленные средства будут направлены на другие меры социальной поддержки, сообщил Нилов.

Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин объявил, что в августе российские семьи с детьми школьного возраста получат выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника, в том числе на тех, кто только в сентябре пойдет в 1 класс.