Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Минтруд предложил упразднить положения о потребительской корзине в России

Газета.Ruиещё 14
2 часа назад
Минтруд предложил признать утратившим силу положения о потребительской корзине в России. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов. В документе говорится, что проект разработан в связи с принятием федерального закона от 29 декабря 2020 года. Так, Минтруд предлагает признать утратившим силу приказ от 11 марта 2013 года "Об утверждении перечня продуктов питания - представителей для определения уровня потребительских цен на продукты питания при исчислении величины прожиточного минимума". Еще один проект приказа Минтруда исключает ежеквартальное установление величины прожиточного минимума. Раньше прожиточный минимум устанавливался каждый квартал, так как зависел от изменения стоимости потребительской корзины. В конце 2020 года в России был введен новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Теперь расчеты ведутся исходя из медианного дохода, а не из стоимости потребительской корзины.
В России предложили упразднить потребительскую корзину
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Личный счет,Минтруд,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители