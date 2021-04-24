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Зюганов предложил освободить россиян от налогов и ЖКХ

Майк Габриелян
19 минут назад
Всех граждан России надо временно освободить от налогов, оплаты коммуналки и долгов по кредитам. С таким предложением КПРФ обратилась в правительство РФ. Об этом на 18-м съезде партии сообщил лидер партии Геннадий Зюганов, передаёт РИА Новости.
«В условиях эпидемии и нарастающего кризиса мы обратились к правительству с рядом требований: временно освободить граждан, принужденных к самоизоляции, от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения задолженности по кредитам», - сказал Зюганов.
Кроме того, коммунисты выступили за денежные компенсации безработным россиянам, отказ от пенсионной реформы и увеличение прожиточного минимума до 25 тысяч рублей.
Съезд КПРФ транслируют в прямом эфире на Ютубе.
Он проходит в Подмосковье. Прибыло 211 делегатов. От имени съезда КПРФ направлены официальные поздравления президенту Кубы Мигель Диас-Канель Бермудесу, на днях переизбранному на пост Первого секретаря КПК.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Зюганов ответил на слова Симоньян о низких пенсиях.
Личный счет,Видео,Геннадий Зюганов,КПРФ,Правительство РФ,РИА Новости,
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