Всех граждан России надо временно освободить от налогов, оплаты коммуналки и долгов по кредитам. С таким предложением КПРФ обратилась в правительство РФ. Об этом на 18-м съезде партии сообщил лидер партии Геннадий Зюганов, передаёт РИА Новости.
«В условиях эпидемии и нарастающего кризиса мы обратились к правительству с рядом требований: временно освободить граждан, принужденных к самоизоляции, от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения задолженности по кредитам», - сказал Зюганов.
Кроме того, коммунисты выступили за денежные компенсации безработным россиянам, отказ от пенсионной реформы и увеличение прожиточного минимума до 25 тысяч рублей.
Он проходит в Подмосковье. Прибыло 211 делегатов. От имени съезда КПРФ направлены официальные поздравления президенту Кубы Мигель Диас-Канель Бермудесу, на днях переизбранному на пост Первого секретаря КПК.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Зюганов ответил на слова Симоньян о низких пенсиях.