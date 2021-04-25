Эксперт назвал способ получить двойной оклад

Россияне могут рассчитывать на двойной оклад, если работают сверх обычного графика или расписания смен, заявил судебный эксперт Юрий Капштык в интервью «Российской газете».
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По его словам, данная норма прописана в статье 153 Трудового кодекса и письме Роструда
от 8 февраля 2021 года 287-ТЗ «Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни».
Капштык добавил, что в ситуации с объявленными нерабочими днями с 4 по 7 мая россияне получат оплату в размере установленного им оклада.
При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях, — подчеркнул эксперт.
Он пояснил, что для сотрудников организаций, деятельность которых отнесена к непрерывным, майские дни 2021 года будут обычными рабочими.
Ранее стало известно, что понятия «выходные» и «нерабочие дни» отличаются подходом к оплате труда тех, кто работает в такие дни, заявила юрист правового центра «Человек и закон» Елизавета Владимирова. В Трудовом кодексе РФ существует норма на случай выхода сотрудника на работу в выходные дни, отметила она.