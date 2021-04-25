Части москвичей заплатят за вакцинацию

Москвичам будут платить за прививки от COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте

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«Начиная со вторника, 27 апреля 2021 г., жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму», - написал Собянин.

Выдача карт будет организована в городских поликлиниках и пунктах вакцинации. Для получения промокода необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru. Регистрация начнется 27 апреля.

Пожилые москвичи, которые сделали первую прививку до 27 апреля 2021 г. или полностью завершили вакцинацию, также могут стать участниками программы, зарегистрировавшись на этом сайте.

Потратить деньги можно будет в магазинах, аптеках и кафе – партнерах «Миллиона призов». Предусмотрены также дополнительные скидки и бонусы для участников программы.

Градоначальник пишет, что программа поддержит пожилых людей и стимулирует потребительский спрос.

«И самое главное – ускорение вакцинации спасет тысячи человеческих жизней», - заключает Собянин.